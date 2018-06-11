分析人士：上合组织将通过对话的形式来解决问题

哈通社/阿斯塔纳/6月11日-战略研究所副所长萨纳特•阔什穆巴耶夫表示，上合组织今后所承担的责任范围将越来越大。

"青岛峰会再次证实了上合组织在亚洲地区日益增长的重要性。上海合作组织致力于解决组织内各个领域的问题。同时，由中国主席习近平主持的此次峰会也显示了其高质量的发展步伐。此次峰会首次以‘欧亚八国'的形式举行。在此框架内制定了新的议程。" 阔什穆巴耶夫说。



他还表示，"上海精神"一词在未来也会继续保持其重要意义。"上海精神"意味着"合作精神"，意味着克服全球挑战，也意味着所有的问题都应通过对话的形式来解决。



"此次峰通过了《上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言》，该文件由8个成员国国家元首共同签署发表。峰会上，所有成员国都表示有意加强相互合作。"他说。



值得一提的是，此次峰会共通过17份文件。



其中包括《〈上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约〉实施纲要（2018－2022年）》、《2019-2021年打击恐怖主义、分裂主义和极端主义的合作计划》、《2018-2023年上合组织成员国禁毒战略》等重要文件。



"上合组织成员国对安全、经济、文化和人道主义等领域的合作关系发展给予特别关注。 同时，对恐怖主义、分裂主义和极端主义的打击也不断被提上议程。" 阔什穆巴耶夫说。



此外，他还强调了阿富汗问题尚未得到解决。



【编译：达娜】