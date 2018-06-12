民族和睦大会明确"哈萨克学"项目实施期限

哈通社/阿斯塔纳/6月12日 -- 哈萨克斯坦民族和睦大会副主席兼秘书处主任利奥尼德•佩罗科平克12日在国家学术图书馆举行的民族和睦大会科学-专家委员会扩大会议上就"哈萨克学"项目进行了介绍。

消息称，会议还讨论了第26届代表大会的重要工作任务。



会中，佩罗科平克提到第26届代表大会中所提议的新项目并指出："其中之一就是科学-认知领域的‘哈萨克学'项目。该项目旨在将哈萨克文化、历史、哲学以及所有哈萨克民族精髓对各族群众进行宣传。项目具有特殊的作用，即形成统一的价值观。"





据他介绍，该项目将于今年6月在阿克莫拉州正式启动。



"没有任何科学价值就不可能实现这一项目。为了项目的落实，应在民族和睦大会学院基础上建立相关平台。" 佩罗科平克说。





据悉，"哈萨克学"项目是在民族和睦大会第26届代表大会上提出的。



民族和睦大会成员、奇姆肯特市少年宫负责人娜塔莉娅•罗曼诺娃说："‘精神文明复兴'规划体现了哈萨克民族精神之美和内心深处的所有。规划框架下得以追溯时代，让历史焕发新生。哈萨克民族的智慧成为统一民族的基础。民族和睦大会提出了‘哈萨克学'项目，该项目同时也将成为凝聚哈萨克文化、历史、哲学的中坚力量，并旨在诠释哈萨克民族价值。"







【编译：冰山】