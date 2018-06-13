今年的世界杯将有哪些明星缺席？

哈通社/阿斯塔纳/6月13日 -- 四年一次的世界杯是国际足坛的大时刻，而每到此时总有一些大牌、实力球员由于这样那样的原因缺席，2018年世界杯也不会例外。

由于许多老牌强队的缺席，今年将有不少明星无法踏上世界杯决赛圈的赛场。



意大利自1958年以来首次未能进入世界杯决赛圈，而荷兰在缺席2016欧锦赛后，也将再次缺席世界杯比赛。



自1998年世界杯以来代表意大利国家队征战的布冯，在2017年11月遇到了他职业生涯中最大的挫折之一。这位守门员在对阵瑞典的比赛中第175次出场，但2006年的冠军无法逆转1-0的比分， 60年来首次错过了世界杯。



34岁的罗本，在荷兰队在之前的资格赛对阵瑞典时贡献了两个进球。虽然2010年世界杯亚军以胜利完成了预赛，但排名落后的荷兰队最终也未能出线。



美洲冠军智利在南美预赛的最后一轮中痛失世界杯参赛资格，这也导致明星球员阿图罗•维达尔、亚历桑德罗•桑切斯和他们的队友们都将缺席足坛最大的盛事。



虽然威尔士超级球星加雷斯•贝尔连续赢得了三场欧洲冠军联赛，但在预选赛中0-1不敌爱尔兰的威尔士队，又一次打碎了这位球星的世界杯梦想。更让人遗憾的是，贝尔最后两战都因伤缺阵，只能眼睁睁的看着球队被淘汰。



作为威尔士的球员，贝尔也同样无法加入英格兰队代表英国参赛。当谈到国家队或地区队的无奈时，皮埃尔-埃默里克•奥巴梅扬和亨里希•姆希塔良可能与贝尔有一些共同之处。



尽管新近任命的主教练里皮在过去的六场资格赛中获得了三胜两平的战绩，但2018年的世界杯决赛圈将依然没有中国国家队的身影，当然，这也不是第一次了。



著名的中国球星郑智已经拥有了广州恒大的两个冠军联赛冠军和七个中超联赛奖杯，但是他几乎没有拿到过一次世界杯决赛圈的亮相机会，今年也不例外。



【编译：木合塔尔·木拉提】