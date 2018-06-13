儿童权利专员：有必要制定《家长法》

哈通社/阿斯塔纳/6月13日-哈萨克斯坦新任儿童权利专员莎吾列•阿伊特帕耶娃向媒体记者们介绍了未来的工作计划。

"当然，我们要对保护儿童权利给予特别关注。这是一项需要高度责任感和使命感的工作。责任越大，任务也越多。" 阿伊特帕耶娃说。



她表示，为促进保护儿童权利，首先需要提高家长和老师对孩子们的关注。



"首先，父母需要了解孩子的需求。孩子遇到了怎样的问题，在担心什么样的事情？其次，教师们也要提高对孩子们的关注度。我还记得在我们那个时代，教师们就像母亲一样亲切，他们了解每一位学生的家庭情况和生活现状。我认为，教师们应专门抽出时间与孩子们谈心，深化师生之间的感情。孩子们对父母、对老师有了信任感，那么孩子的自尊心和自信感也会随之增加。因此，我认为有必要制定《家长法》。"她说。



值得一提的是，曾任参议院议员的莎吾列•阿伊特帕耶娃12日被任命为儿童权利新任专员。



2013年，纳扎尔尔巴耶夫总统在祖国保卫者日这一天亲自授予阿伊特帕耶娃"哈萨克斯坦首位女性将军"荣誉称号。



阿伊特帕耶娃1960年5月22日阿克莫拉州扎克斯县出生。她的职业生涯开始于阿克莫拉州切利诺格勒地区的检察官办公室，后担任总检察院法律统计及特别报告委员会副主席职位，并于2017年开始成为参议院议员。



阿伊特帕耶娃经历证明了女性也能够通过自身的努力取得和男人一样的成就。



【编译：达娜】