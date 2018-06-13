阿拉木图各大高校开发反腐监测系统

哈通社/阿拉木图/6月13日-阿拉木图反腐败项目办公室"SANALY URPAQ"对阿里法拉比国立大学的反腐监测系统进行了测试。

监测系统覆盖国内多个大学的一万六千多名师生。监测方法包括一系列基于普查和抽样调查的问卷调查形式，形成了统一评估大学反腐政策的有效体系。



检测系统基于阿里法拉比国立大学"反腐大学"项目框架内的7年实践经验，该项目的实施确保了在大学所有领域引入一系列反腐败技术并定期评估其有效性。



反腐监测系统有助于确定学生和教师的清廉感知指数。其中包括对教师遵守企业文化规范和职业价值观、教育透明度、学术成果评估的客观性、学术质量满意度、服务质量以及大学内不公平行为的普遍程度进行评估。



测试结束后，有关部门制定了学院和办公室的反腐等级，并在大学学术委员会会议上进行了分析。



"SANALY URPAQ"项目办公室负责人哈依尔詹•托库谢夫表示，应在所有大学进行此类社会研究，这将有助于及时制定反腐计划。为研究和实施有效反腐措施，项目办公室计划将为所有阿拉木图高校提供经验。



值得一提的是，"SANALY URPAQ"项目办公室由国家公务员事务和反腐败署倡议，与今年春季在阿里法拉比国立大学开设。在此方面，反腐败署署长阿力克•什佩克巴耶夫、阿拉木图市长包尔詹•拜别克和阿里法拉比国立大学校长哈里穆哈伊尔•穆塔诺夫签署了关于在教育领域引入反腐机制的三方协议。



【编译：达娜】