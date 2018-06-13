哈萨克电影制片厂即将完成历史剧《哈萨克汗国》第二季拍摄工作

哈通社/阿斯塔纳/6月13日 -- 历史电视剧《哈萨克汗国--黄金王座》目前正在南哈州图勒克巴斯县紧张拍摄中。

据了解，这一历史性的项目是由纳扎尔巴耶夫总统提出，并由哈萨克斯坦文化和体育部立项，拍摄工作在"Centaurus Rustem Abdrashev production"公司协助下由沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂担任。



据哈萨克电影制片厂透露，大型历史剧于今年5月在阿拉木图州开拍，拍摄地点随后转移至南哈州耶勒泰县附近的"伊尔苏"草原。导演如斯铁姆•阿布德拉希莫夫的带领下拍摄小组在这里搭建了克列汗和贾尼别克汗的居所 - "托列乡"。与此同时，哈萨克汗国与昔班尼之间的战争场面也在这里拍摄。





"历史剧第二季名为《哈萨克汗国--黄金王座》。这一季讲述了哈萨克汗国一段最艰难的历史阶段，即克列汗和贾尼别克汗与昔班尼后代之间对古都‘斯格纳克'城的争夺。历史剧第二季主要围绕争夺王位以及重夺白帐汗国首都瑟尕纳克等重要历史事件。内容较第一季更吸引人，剧情发展较快，动作情节也非常多。相信观众会对此非常感兴趣。为了更多的吸引年轻人，电视剧诠释了当时的许多真实历史事件。"导演阿布德拉希莫夫说。





《哈萨克汗国--黄金王座》讲述了1470-1485年期间的历史，并随着贾尼别克汗的去世而结束。据导演介绍，主要演员中新添加了5-6名角色。





项目总制片人阿尔曼•阿森诺夫指出，作家叶森别尔林的著作的结尾也与历史剧相同。贾尼别克汗去世以后，由克列汗的儿子布仁德克登位。《哈萨克汗国》第一集全程都在阿拉木图州拍摄。





"我们得到了地区领导们的理解与大力支持。历史剧拍摄场景不能有现代人类的生活迹象，而我们在这里找到了最适合的拍摄地点。历史事件也在这一地区发生。哈萨克汗国在卡拉套山附近奠定了基础。去年冬天我们在哈萨克电影制片厂拍摄区搭建了毡房，并拍摄了独白及对话场景，而在图勒克巴斯拍摄了乡村场景、进出毡房、战争场景以及对战等情节。" 阿森诺夫说。





据历史剧制作人介绍，《哈萨克汗国》第二季已完成前8集的拍摄工作，共为10集。此外，突厥斯坦、塔拉兹等古城也进行了拍摄工作。历史剧最后的拍摄工作将在电影制片厂总部进行。



【编译：冰山】