哈萨克斯坦曼格斯套地区的高鼻羚养濒临灭绝的危险

哈通社/阿克套/6月14日-乌斯秋尔特高原地区的高鼻羚羊数量在30年时间里已减少100倍。专家人士担心高鼻羚羊有濒临灭绝的危险。

生态学家阿德勒别克•阔兹巴阔夫表示，如今，乌斯秋尔特高原地区的高鼻羚羊数量仅剩2700只。而在20世纪80年代后期，羚羊数量达25-27万只。



"也就是说，99%的羚羊死亡。有一段时间，乌斯秋尔特高原地区的羚羊数量曾超过50万只。"他说。



目前，哈萨克斯坦的高鼻羚羊主要分布在别特帕克达拉草原地区、乌拉尔地区和乌斯秋尔特高原地区。三年前，别特帕克达拉草原地区的羚羊大规模死亡。在那时，专家就曾表示我国高鼻羚羊的数量已减少90%，而如今，乌斯秋尔特高原地区的羚羊数量又减少99%。 因此，阔兹巴阔夫表示认为这是非常严重的问题。







"我国现有的自然保护机制并没有为乌斯秋尔特高原地区的羚羊数量恢复带来积极影响。我们应提高牲畜饲养者和猎人的责任心，以唤醒他们对自然环境和高鼻羚羊的保护意识。"他说。



值得一提的是，在德国自然和生物多样性保护联盟（Nature and Biodiversity Conservation Union，简称NABU）的财政支持下，将实施"动员社区力量对乌斯秋尔特高原地区的高鼻羚羊进行保护项目"。



"目前，有一些因素影响了羚羊数量。特别是偷猎行为。因此，保护高鼻羚羊并不只是政府的责任，更是当地居民共同的责任。" 阔兹巴阔夫说。



上个月，自然和社会活动家工作小组对乌斯秋尔特高原地区的高鼻羚羊种群栖息情况进行了监测工作，仅发现300只高鼻羚羊及57只朱雀。



【编译：达娜】