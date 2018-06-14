国务秘书：哈萨克斯坦全力支持拯救咸海国际基金会的相关项目

哈通社/阿斯塔纳/6月14日-国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃14日在阿斯塔纳会见土库曼斯坦驻哈大使托伊勒•卡梅科夫。

阿布德哈勒科娃在会谈中表示，哈土两国总统之间的深厚友谊为两国关系的发展给予了推动力。



"去年，土库曼斯坦总统对我国进行国事访问。两国总统签署了十几项协议，其中还包括战略合作协议。两国领导人设定了各项目标，特别是进一步推动双边贸易。"她说。



此外，国务秘书还谈到了拯救咸海国际基金会的相关工作。



据悉，土库曼斯坦目前担任基金会2017－2019年轮值主席国。



"我们将对该领域的各项项目给予全力支持，并有意发展更密切的合作关系。目前，我国正在进行重大改革，处于发展的重要阶段。经济和政治领域有很大的改观。当然，社会领域的发展也并没有被忽视。纳扎尔巴耶夫总统今年提出五大社会举措倡议。该倡议旨在改善住房、教育、小额贷款和天然气供应等重要问题。因此，我们已为共同走向繁荣未来做好充分准备。" 国务秘书说。



值得一提的是，去年，哈萨克斯坦与土库曼斯坦的双边贸易额达9930万美元。



【编译：达娜】