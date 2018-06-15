议会一致认同总统关于派遣哈萨克斯坦军事人员执行联合国维和任务的提议

哈通社/阿斯塔纳/6月15日 -- 哈萨克斯坦国防部部长萨肯•扎苏扎科夫15日出席议会上下两院联席会议，并介绍了纳扎尔巴耶夫总统关于派遣哈萨克斯坦军事人员执行联合国维和任务的提议。

总统指出，根据哈萨克斯坦议会2013年12月20日的第15号决议，旨在为了支持和平和安全，将使哈萨克斯坦武装力量士兵作为军事观察员完成联合国维护任务。2014年至今，共有11名军官在西撒哈拉和科特迪瓦执行了为期12月的联合国维和任务。议会所通过的海地和利比里亚其余两项任务由于分配范围减少及没有联合国的要求，任务取消执行。此外，由于科特迪瓦迎来了稳定情况，该地区也将不再分配联合国军事观察员。



此外，总统强调，目前在西撒哈拉共有5名哈萨克斯坦军事人员正在执行联合国维和任务。其中有部分军官以优异的成绩获得荣誉奖章，并担任着部队高等职务。



"为了解决这些问题，根据宪法第53条规定，提议分配40名哈萨克斯坦武装力量军官作为军事观察员及军事参谋去执行联合国维和任务。"纳扎尔巴耶夫总统说。





此外，国防部部长还就哈萨克斯坦军事人员将执行的联合国维和任务名单进行了介绍。



"第一，联合国中东维和任务；第二，联合国塞浦路斯维和任务；第三，联合国印度/巴基斯坦观察团；第四，联合国黎巴嫩临时部队；第五，联合国西撒哈拉全民投票特派团。"总统称。



会中，哈萨克斯坦议会议员们一致认同纳扎尔巴耶夫总统的这一提议，并通过了一项特别决议。



【编译：木合塔尔·木拉提】