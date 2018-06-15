纳扎尔巴耶夫总统向鞑靼斯坦总统授予友谊勋章

哈通社/喀山/6月15日-据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统与鞑靼斯坦共和国总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫在喀山市会晤。

会谈中，两国领导人就双边关系的当前问题及进一步发展双边合作的计划展开讨论。



纳扎尔巴耶夫总统谈到了两国合作前景的主要方向，并指出鞑靼斯坦拥有很高的社会和经济发展水平。



此外，纳扎尔巴耶夫总统强调了加强双边经贸和投资合作关系的重要性。



"鞑靼斯坦的IT行业发展良好，我们的青年应积极向你们学习。区域间的合作也在不断扩大，双边的双边贸易额已增至7亿美元，下个目标是10亿美元。" 总统说。



纳扎尔巴耶夫还谈到了双方在机械工程、国防和航天工业领域建设合资企业的可能性，以及鞑靼斯坦在石油产品加工领域的优秀经验。



"在未来，全球都将转向可再生替代能源。但在近50年内，世界对石油和天然气的需求将保持不变。因此，我们要在这50年里大力发展加工行业。"他说。







同时，双方关注了加强农业领域的合作关系。



"有必要发展农业科学领域。我们也可以向俄罗斯出口肉产品。目前，我们从国外进口了良种牲畜。"纳扎尔巴耶夫总统介绍说。



会谈期间，我国总统还介绍了哈萨克斯坦过境运输的发展以及基础设施方案的实施情况，并谈到了双方在包括教育和医学领域在内的文化和人道主义合作的相关问题。







此外，纳扎尔巴耶夫总统强调了鲁斯塔姆•明尼哈诺夫在双边关系发展方面所作的贡献，向明尼哈诺夫授予一级友谊勋章。



明尼哈诺夫指出，哈萨克斯坦是鞑靼斯坦的重要合作伙伴，并表示有效的双边合作对双边经济的发展发挥了重要作用。



他还谈到了我国在教育领域的快速发展，并表示愿意加强双方教育领域互动交流。



最后，明尼哈诺夫还表示，对2017阿斯塔纳世博会留下了深刻的印象。



"2017世博会举办的非常成功，哈萨克斯坦建立了强大而现代化的国际平台。阿斯塔纳金融中心的即将开业也将成为历史性的一刻。我希望今后将有机会与哈萨克斯坦在金融中心框架内展开合作。" 鞑靼斯坦总统说。



【编译：达娜】