哈萨克斯坦演员荣获首届上合组织国家电影节“最佳男演员”奖

哈通社/阿斯塔纳/6月18日 -- 哈萨克斯坦影片《大城市的小王子》主演托列吾别克•阿拉尔拜荣获首届上合组织国家电影节"最佳男演员"奖。

据哈萨克电影制片厂透露，首届上合组织国家电影节于本月13-17日期间在青岛市举行。



据了解，自电影节开幕以来，5天时间共有55部来自上合组织各国的优秀影片在青岛市的10家电影院展映265场，观众近5万人次，为观众提供了丰富多彩的文化大餐。





据悉，根据文化和体育部要求，由阿迪古勒制片公司和沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂联合拍摄的影片《大城市的小王子》讲述了孤儿院6岁小孩与养老院老人之间的友谊故事。哈萨克斯坦人民演员塔勒哈特•铁米恩诺夫担任影片导演兼编剧。主演包括阿努阿尔•托留哈哲、托列吾别克•阿拉尔拜等。



消息称，影片在阿斯塔纳市和阿克莫拉州布拉拜县拍摄，于2017年6月1日儿童节之际在首都阿斯塔纳举行首映仪式，并于10月开始在各大影院放映。此外，影片还曾提名在俄罗斯举行的第二届"欧亚桥"国际电影节主奖项。





电影节期间，来自12个国家的优秀影片与观众见面，其中参赛影片23部，参展影片55部，均为近两年来各国出品的新片，参展影片在青岛市的10家电影院展映265场，观众近5万人次。中国影片《进京城》和阿富汗影片《米娜向前走》摘得"最佳影片"奖。



值得一提的是，电影节框架下举行的上合组织国家电影合作论坛期间，各国代表团围绕论坛主题进行了发言，普遍认为加强上合组织各国在电影领域的交流合作，具有十分重要的意义。中国首倡举办上合组织国家电影节，创建了一个很好的平台，希望通过多种方式让上合组织国家之间的电影交流更加深入、丰富。





【编译：冰山】