  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    历史剧《哈萨克汗国》第二季拍摄工作迎来新进展

    10:50, 18 六月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/6月18日 -- 历史剧《哈萨克汗国--黄金王座》目前在突厥斯坦市"哈兹列特苏丹"国家历史文化博物馆紧张拍摄中。

    "很高兴的是，历史剧拍摄工作最后阶段在正值开斋节之际进行，特此将突厥斯坦市定为拍摄地点。突厥斯坦是哈萨克斯坦古老城市之一，并包含着丰富的民族历史。所以，应通过影片记载将这座城市的美貌。"导演鲁斯帖穆•阿布德拉希莫夫说。


    据了解，史诗剧这一季讲述了哈萨克汗国最艰难的历史阶段，即克列汗和贾尼别克汗与昔班尼后代之间对古都"斯格纳克"城的争夺。

    "贾尼别克汗登基仪式将在突厥斯坦市附近拍摄。古城突厥斯坦也是这段历史的真实写照。比较遗憾的是，哈萨克电影界中除了沙肯•阿伊曼诺夫拍摄的《阿勒达尔-阔赛》外，没有一部影片记录了突厥斯坦的景色。此外，除了突厥斯坦外，我们还将在塔拉兹市‘卡拉汗'、‘埃沙比毕'陵墓拍摄影片。"制片人阿尔曼•阿森诺夫说。


    值得一提的是，大型历史剧于今年5月在阿拉木图州开拍，拍摄地点随后转移至南哈州图勒克巴斯县"伊尔苏"草原。


    据悉，这一历史性的项目是根据纳扎尔巴耶夫总统要求，由哈萨克斯坦文化和体育部立项，在"Centaurus Rustem Abdrashev production"公司协助下由沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂拍摄。








    【编译：冰山】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 哈萨克汗国550周年 哈萨克 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!