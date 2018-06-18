国务秘书阿布德哈勒科娃建议建立突厥世界圣地统一网络

哈通社/阿斯塔纳/6月17日 -- 第三届"伟大草原"人文科学论坛18日由国际突厥学院组织下在阿斯塔纳举行。

消息称，第三届"伟大草原"人文科学论坛旨在纪念阿斯塔纳20周年并宣扬纳扎尔巴耶夫总统的署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》。国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃以及联合国教科文组织、伊斯兰教科文组织、经济合作组织科学基金会、突厥会议以及突厥议会等组织代表出席论坛开幕仪式。此外，其中还包括外交使节、国家和社会功勋人士、研究中心负责人等代表。

阿布德哈勒科娃指出，广泛宣传纳扎尔巴耶夫总统全球政治领域影响力、突厥世界领袖作用以及'精神文明复兴'规划中的倡议是此次论坛的主要目标之一。因为，'精神文明复兴'规划不仅是哈萨克斯坦的民族志向，同时也是整个突厥世界的共同目标。

据国务秘书介绍，从极权主义中解放出来突厥语系国家目前正在全面开展精神文明复兴工作。其中，人力资本开发是复兴工作的主要组成部分。

国务秘书说："在此之际，我们的主要目标是最大限度增强突厥语系国家在国际舞台上的竞争力。为此需要将科技环境、通讯技术符合21世界科学教育要求，并跟上时代的步伐。根据纳扎尔巴耶夫总统的工作指示，哈萨克文过渡到拉丁字母规范也是这一计划中重要的一步。此外，我们还实施了'全新人文知识：100本哈萨克文新教材'项目。项目框架下，目前已经将18本世界著作翻译成哈萨克文。"

她还指出，出席此次论坛各代表还应就突厥世界历史和未来进行系统的讨论。





阿布德哈勒科娃表示，第三届"伟大草原"人文科学论坛主要目标在于突厥世界与欧亚科学协会展开合作，通过兄弟民族的共同遗产造福后辈。为了使各国人民加强彼此交流、促进一体化，应将居住的神圣土地注入思想中。与会代表通过研究哈萨克斯坦神圣地图，从而建立整个突厥世界圣地网络将具有重要意义。相信此次论坛将使友谊得到进一步巩固、促进伟大草原精神文明复兴工作，并对一体化起到巨大的作用。

国际突厥学院院长达尔汗•克德尔艾里指出，旨在纪念阿斯塔纳20周年的此次论坛将就"文明之间的联系与城市文化"、纪念著名诗人马赫詹·朱马巴耶夫诞辰125周年以及著名作家钦吉斯•艾特玛托夫诞辰90周年的"突厥文学的联系：传统与创新"、纪念突厥学家瓦西里·拉德洛夫逝世100周年的"突厥学的新机遇"、"伟大草原精神文明的复兴"等话题进行讨论。

论坛期间，来自阿塞拜疆、德国、吉尔吉斯斯坦、中国、摩尔多瓦、蒙古国、乌兹别克斯坦、波兰、俄罗斯、塔吉克斯坦以及土耳其等国家的近250名科学研究人员和分析人士将发表讲话。

【翻译：冰山】