哈萨克斯坦广电总公司拍摄关于克伊克勇士历史剧

哈通社/阿斯塔纳/6月18日 -- 哈萨克斯坦广播电视总公司总裁叶尔兰·卡林18日通过社交媒体发布消息称，关于哈萨克民族解放运动起义军领袖克伊克勇士的"神枪手"历史电视剧正式开拍。

卡林说："哈萨克斯坦电视台正式开始拍摄关于克伊克勇士的'神枪手'历史剧，哈萨克斯坦著名演员达尔汗·苏莱曼诺夫将出演主角。"

卡林表示，电视剧剧本由多个关于克伊克勇士的历史作品改编。

据悉，勇士克伊克(1871-1923)，原名努尔马哈姆别特•阔科姆拜吾勒，1916年哈萨克斯坦民族解放运动起义军领袖，1923年被苏联军队杀害，双手及头颅被砍下后被辗转送往圣彼得堡，多年来一直保存于圣彼得堡人类学博物馆。

2016年8月12日，前总理卡里姆•马西莫夫宣布将在同俄罗斯总理梅德韦杰夫的会谈中，向俄方提出归还哈萨克汗国最后一任可汗科涅萨热汗及民族解放运动领袖勇士克伊克头骨的要求。 在得到俄总理梅德韦杰夫的承诺后，俄哈两国相关部门随即开始了对头骨归还事宜的接洽，并很快确认了勇士克伊克头骨的归还时间。

2016年10月6日，在牺牲近90年后，卫国忠魂的遗骨终于得以重返祖国。当年9月15日，勇士遗骨安葬在库斯塔奈州阿曼凯德县。

【编译：小穆】