希腊和马其顿就马其顿国名更改问题签署协议

哈通社/阿斯塔纳/6月18日 -- 据新华社报道，希腊和马其顿17日在两国交界的普雷斯帕湖希腊一侧签署有关马其顿国名更改问题协议，以结束两国在该问题上长达20多年的争议。

根据协议，马其顿国名将更改为"北马其顿共和国"。根据两国相关法律，该协议需得到两国议会的批准，并在今年秋天举行的马其顿全民公决中获得投票支持。

希腊总理齐普拉斯和马其顿总理扎埃夫出席了当天的签字仪式。此外，欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼、欧盟委员会负责扩大与睦邻政策的委员约翰内斯·哈恩、联合国秘书长代表罗斯玛丽·迪卡洛等国际组织官员也出席了签字仪式。

当天，数千名希腊人在签字仪式现场附近举行抗议活动。希腊媒体当天发布的一份民意调查显示，73.2%的希腊人仍反对马其顿的国名中出现"马其顿"字样。另外，与齐普拉斯领导的激进左翼联盟党联合执政的独立希腊人党也威胁说，该党将在议会就马其顿国名更改问题表决时投反对票。

马其顿1991年宣布独立，并于1993年以"前南斯拉夫马其顿共和国"名义加入联合国。此后，马其顿对内对外使用宪法国名"马其顿共和国"。希腊认为，马其顿的国名暗示马其顿对希腊北部马其顿省存在领土要求，要求其更名，不然就将继续在马其顿加入北约和欧盟的道路上设置障碍。欧盟呼吁马其顿与希腊两国尽快结束在该问题上的争议，以便马其顿早日开始入盟谈判。