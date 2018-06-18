哈萨克斯坦将大幅降低进口份额

哈通社/阿斯塔纳/6月18日-今日在阿斯塔纳召开的"国内生产者竞争力"论坛期间， "萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金和"阿塔梅肯"企业家协会签署合作协议。

文件由"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金董事会主席阿赫梅特江•叶西莫夫和"阿塔梅肯"企业家协会主席铁木尔•库勒巴耶夫签署。



根据该协议，将制定一项长期进口替代方案，以减少净进口份额。 "萨姆鲁克-卡泽纳"方面表示，该措施将成为创立数百家有能力在我国生产未加工产品公司的激励机制。



此外，根据方案， "萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金的公司集团将共同制定进口产品名单。之后，将与"阿塔梅肯"企业家协会一同在能够开发制造业的潜在投资者之间进行招标，并与中标者实施长期合同，以开始在我国生产进口替代产品。



未来两年内，基金会将通过征收控股公司的控股权提供竞争环境，即为商业实体提供7000亿坚戈的采购资金。因此，此后大多数企业家将被允许参加基金会的采购活动。



值得一提的是，论坛期间，关于设立加工业竞争力项目办公室的协议也获得批准。



文件由投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克、"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金董事会主席阿赫梅特江•叶西莫夫和"阿塔梅肯"企业家协会主席铁木尔•库勒巴耶夫签署。



【编译：达娜】