阿斯塔纳将举办活动庆祝"国家冬不拉日"

哈通社/阿斯塔纳/6月18日-据阿斯塔纳市政府官网消息，旨在介绍"国家冬不拉日"的新闻发布会18日在阿斯塔纳召开。

据了解，为庆祝"国家冬不拉日"，市政府计划将于7月1日组织举办民间活动。



阿斯塔纳市文化局负责人波拉特•马贾古洛夫介绍，民间活动将在"哈萨克耶勒"纪念碑前举行。活动期间还将搭建毡房，并为观众开放哈萨克国家乐器博物馆。



此外，还将在节日框架内举办"冬不拉--宝贵遗产"为主题的音乐会。包括阿依古丽•乌丽肯巴耶娃、莫扎特组合等哈萨克斯坦众多著名冬不拉演奏家及歌手将为观众带来精彩表演。



在"国家冬不拉日"框架内举行民间活动的舞台将为群众全面开放。每一位希望在舞台上一展身手的选手们可通过www.asyldombyra.kz网站报名。根据要求，选手需熟练弹奏 "Konil ashar"、"Adai"、"Balbyrayn"、"Erke Sylkym"和"Saryarka"五首冬不拉曲。迄今为止，已有1300多人提交申请。



值得一提的是，以进一步宣扬民族文化的独特性，纳扎尔巴耶夫总统于6月14日签署命令，将每年7月份第一个星期日定为"国家冬不拉日"。







【编译：达娜】