吉尔吉斯总理邀请莫斯科车祸伤者前往该国疗养

哈通社/比什凯克/6月19日 - 吉尔吉斯总理穆罕默德卡利•阿布加济耶夫邀请在莫斯科被吉尔吉斯出租车司机撞伤的伤者们前往吉尔吉斯疗养。

据悉，阿布加济耶夫日前会见了该国内务部部长喀什卡尔•朱努沙里耶夫，两人就此前在莫斯科发生的一起车祸进行了讨论。在这起车祸中，吉尔吉斯籍出租车司机驾驶的车辆闯入人行道并撞伤了多位行人。



"6月16日，我国公民成吉思•阿纳尔别克吾勒驾车撞伤了许多行人，车祸造成了不少损失，伤者中包括外国球迷。这起事故令人遗憾，但可以肯定并非蓄意。" 阿布加济耶夫说。



阿布加济耶夫向即将前往俄罗斯就此事同改过内务部进行交涉的朱努沙里耶夫要求，探望并了解伤者情况。



"必须确保此事不影响在俄罗斯务工的吉尔吉斯公民的权益。此事，是一起意外事故，我代表吉尔吉斯政府向事故中的受害者们表示歉意，并邀请他们来到我国疗养。我国拥有疗养身体的良好条件，并将承担疗养所需的各项费用。"吉尔吉斯总理说。



俄罗斯内务部莫斯科总局报道称，16日在莫斯科伊里英卡街5/2号楼附近一名吉尔吉斯国籍的出租车司机把车开到了人行道上并撞到了行人，造成至少8人受伤，其中包括两名墨西哥球迷。



【编译：木合塔尔·木拉提】