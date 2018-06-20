欧洲议会议员：哈萨克斯坦第三阶段发展对欧盟具有重要地缘政治意义

哈通社/布鲁塞尔/6月20日 -- 欧洲议会议员、欧洲议会外交事务委员会成员安德烈斯•马米金斯近日在布鲁塞尔举行的题为"哈萨克斯坦发展规划：欧盟的作用是什么？"的圆桌会议上表示，哈萨克斯坦第三阶段发展对欧盟具有重要地缘政治意义。

会议期间，马米金斯提到哈萨克斯坦第三阶段发展规划并指出，该规划是解决未来挑战的关键。

欧洲议会议员强调，纳扎尔巴耶夫总统的《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》国情咨文第四个优先发展方向注重人力资源的发展。

"值得注意的是，优先发展方向主要服务于社会公众利益，旨在保障所有人能够从中受益。其中包括生活在哈萨克斯坦农村地区的妇女、儿童、老年人以及其他社会弱势群体。如果发展规划没有按要求得到落实，群众或将面临丢失祖辈习俗和历史的风险。" 马米金斯说。

他还表示，发展进程是哈萨克斯坦的内务，而欧盟可以通过先进经验为其提供帮助。首先应让人民感受到发展规划带来的改变，这也将进一步缩短农村和城市之间的距离。

欧洲议会议员指出，哈萨克斯坦与欧盟2015年12月21日在阿斯塔纳签署的《哈欧扩大伙伴关系与合作新协定》将进一步推动哈萨克斯坦与欧盟之间的合作。

"哈萨克斯坦第三阶段发展对欧盟具有重要地缘政治意义。一个世纪前，1904年，哈尔福德•麦金德将哈萨克斯坦描述为‘心脏地带'的一部分。而现在，哈萨克斯坦成为了中亚的‘心脏地带'，并具备发展潜力。" 马米金斯说。



值得一提的是，题为"哈萨克斯坦发展规划：欧盟的作用是什么？"的圆桌会议由欧洲知名杂志EurActiv组织。会议吸引欧洲议会议员、欧盟委员会和欧洲外交部官员、外交使团、非政府组织代表以及媒体代表参与。



【编译：冰山】