分析人士：突厥斯坦州的成立将促进中亚地区的团结

哈通社/阿斯塔纳/6月20日-祖国之光党分析、预测和战略行动研究所信息通信和国际合作部门分析人士艾大娜•乌塔尔拜称，突厥斯坦州的成立将促进中亚地区人民的团结和睦。

分析人士表示，在哈萨克斯坦近代史中，有过两次首府迁移。1999年，阔科舍套州的绝大部分地区被列入阿克莫拉州，并将其首府迁至阔科舍套市；2001年，阿拉木图州首府从阿拉木图迁至塔勒德库尔干市。



"突厥斯坦曾是哈萨克汗国的首都，也是整个突厥世界的社会行政中心。在此之前，中亚地区也被人称之为突厥斯坦。如今，在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下，突厥斯坦将恢复其历史地位。首先，这一举措将促进中亚各国人民的团结和睦，也是扩大和加强与邻国在国际上合作的重要举措。" 乌塔尔拜说。



她还表示，突厥斯坦州具有开展新行政服务的所有能力。 与此同时，新的财政补贴也将对该州的发展产生积极影响。



"此后，突厥斯坦将重点发展农业领域，成为我国的食品基地。据业内人士分析， 在2025年之前，农产品加工业将成为我国经济增长的主要推力。行政中心的搬迁将为许多工作年龄人口提供就业机会。该州也将开始积极实施新的社会、住宅和其他领域的各个项目。对于突厥斯坦来说，这也是减缓该地区社会紧张局势的绝好机会。"她说。



乌塔尔拜还指出，奇姆肯特市不仅是哈萨克斯坦，也是整个中亚地区作为吸引投资、技术和智力资源的新大都市。



"将南哈州更名为突厥斯坦州，并将其首府迁至突厥斯坦市这一事件将为哈萨克斯坦的历史展开新篇章。"她说。



【编译：达娜】