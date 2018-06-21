哈中霍尔果斯河联合防汛坝建设协议获参议院批准

哈通社/阿斯塔纳/6月21日 - 哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议21日举行。

会上通过了《关于批准哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国政府间在霍尔果斯河建造"舒克尔布拉克（阿勒玛勒）" 联合防汛坝相关合作协议》的法案。



在会上对法案进行介绍的穆赫塔尔•库勒穆哈梅德表示，霍尔果斯河是哈中两国重要的跨境河流。



"这条河流不仅划分了两个国家的边界，而且其‘脾气'也很暴躁。该河流在哈方一侧有不少大大小小的伴生湖泊存在，每年的汛季都会对两国造成威胁。此外，霍尔果斯是哈萨克斯坦重要的外贸口岸，每年的货运量相当庞大。第三点，在口岸建立了重要的无水港。基于以上原因，两国签署了旨在避免霍尔果斯河春季汛期对双方边境合作造成影响的协议。"他说。



据介绍，"舒克尔布拉克"联合防汛坝工程将由哈中两国共同出资完成，相关政府间协议已于去年6月签署。鉴于霍尔果斯国际中心所在区域出于洪涝灾害威胁区范围，这一协议对保障霍尔果斯国际中心的安全具有重要意义。



联合防汛坝工程预计总投入117亿坚戈，将由2018-2020年共和国预算予以拨付。



【编译：木合塔尔·木拉提】