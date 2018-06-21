首任总统基金会与联合国儿童基金会签署合作备忘录

哈通社/阿斯塔纳/6月21日 -- 21日，首任总统基金会同联合国儿童基金会（UNICEF）签署相互谅解备忘录。

根据协议内容，首任总统基金会与联合国儿童基金会将在支持儿童权利问题方面展开公共传播领域密切合作。



"首任总统基金会每年在儿童和青年智力和创造力开发方面实施了各种项目。因为，对年轻人才提供支持对于国家具有重要意义。我们每年都在积极开展社会项目，其中包括与儿童之家、寄宿学校之间的。此外，基金会在全纳教育方面也积极开展了相关工作。基金会组织的全国残疾儿童运动、"仁慈"自闭症儿童创意比赛、"平安未来"艺术节等活动旨在帮助特殊需要儿童适应社会。"首任总统基金会执行副总裁苏丹•阿伊特詹诺夫说。



联合国儿童基金会驻哈萨克斯坦代表尤里•乌克沙米特尼支持，希望社会更多的人群去关注儿童及青少年的正常发育、成为模范家长、全纳教育等问题。





值得一提的是，联合国儿童基金会是联合国一个专门机构，于1946年12月11日在联合国大会上成立，总部设于美国纽约。联合国儿童基金会在190多个国家和地区开展工作，以保护每个儿童的权利。联合国儿童基金会在过去70年中致力于改善儿童及其家人的生活。对儿童权利的持续保护需要全球范围内的努力以取得成果并了解其影响。



【编译：冰山】