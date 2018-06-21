首任总统图书馆和首任总统博物馆开始免费对外开放

哈通社/阿斯塔纳/6月21日-哈萨克斯坦首任总统图书馆和首任总统博物馆将开始对外开放，任何人都可在规定时间内免费对其进行参观。

"作为国家重要的建筑设施，最初，我们对其制定了一套很严格参观要求。今后，首任总统图书馆和首任总统博物馆将开始免费对外开放。参观者将允许携带拍照设备入内，并不再被要求检查身份证。"首任总统图书馆副馆长阿米尔罕•热合木扎诺夫在与阿斯塔纳旅游公司代表人员进行会面使介绍说。







他表示，今后，游客可在星期二至星期天10:00-18:00之间进行免费参观，此外，每小时还将有专门的讲解员进行讲解。



"国家元首的第一座官邸位于阿斯塔纳右岸，纳扎尔巴耶夫于1997年--2004年期间在那里工作。纳扎尔巴耶夫在当时曾使用过的内阁、圆珠笔、电话、地毯都完整的保存于博物馆中。而位于左岸的纳扎尔巴耶夫中心于2013年开放。该建筑为著名建筑师诺曼福斯特的设计作品。建筑共有9层，其中1、2、3层楼对外开放。" 他说。



他还介绍，在阿斯塔纳20周年庆典来临之际，"纳扎尔巴耶夫-全球反核运动的领导者"以及"世界公认的领导人"为主题的两个大厅将在纳扎尔巴耶夫中心开放。











【编译：达娜】