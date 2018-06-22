政府第一副总理对巴甫洛达尔州和东哈州进行工作视察

哈通社/巴甫洛达尔/6月22日 -- 政府第一副总理阿斯哈尔·马明22日访问巴甫洛达尔州和东哈州，并视察当地基础设施建设及工业项目实施情况。

访问框架下，政府第一副总理马明就中部-东部公路项目及工业项目落实情况进行了深入了解。

期间，马明还听取了哈萨克斯坦国有公路股份公司项目负责人及承包机构的工作报告。此外，马明还召开了发展国家道路网问题的会议。



据了解，覆盖阿克莫拉州、巴弗洛达尔州、东哈州等地区的国家级重要公路总长为7345公里。据哈萨克斯坦国有公路股份公司和承包机构代表透露，中部-东部公路项目404公里公路已交付使用，今年还将对501公里公路进行建造及维修工作。

此外，第一副总理还对公路服务设施进行了解，并给予了高度评价。阿克莫拉州、巴弗洛达尔州、东哈州国家级公路共有分A、B、C、D四个级别的530个服务设施。2018年年底还将有16个设施交付使用。



政府第一副总理还了解了首都外环公路的"Kazway"设施的模型，该设施具备无线网络、视频监控、空调等现代化技术。该设施将于年底前在阿斯塔纳-硕尔坦德、阿斯塔纳-铁穆尔套、阿拉木图-卡普恰盖、布拉拜景区外环路、阿斯塔纳市外环路等公路上得到落实。

根据视察结果，第一副总理就今年完成中部-东部公路项目总长905公里公路，并于2019年完成项目计划向哈萨克斯坦国有公路股份公司项目负责人下达工作任务。

视察期间，马明还访问了埃基巴斯图兹"波兹沙阔勒"采矿加工厂，并了解了工厂铜产品生产情况。此外，第一副总理还访问了位于该地区的"Prommashkomplekt"企业。



第一副总理马明还访问了于去年进行技术更新工作的巴弗洛达尔石化厂。据悉，更新工作框架下，产品加工量得到了增长，生产的汽油和柴油分别达到了K-4、K-5标准。

对塞梅市进行视察期间，第一副总理访问了 "塞梅工程"股份公司、塞梅机械制造厂、"巴克尔沙克" 采矿加工厂等企业，并了解了城市供暖中心和暖气网络技术设备现代化工作落实落实情况。最后，马明还访问了塞梅市"卡拉盖勒"新居民区以及"光明大道"规划框架下的新建住房和幼儿园。



【翻译：冰山】