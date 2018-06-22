外交部：将大力支持奇姆肯特和突厥斯坦的发展

哈通社/阿斯塔纳/6月22日 - 哈萨克斯坦外交部官网22日表示，纳扎尔巴耶夫总统签署命令授予奇姆肯特市国家级行政级别具有非常重要的意义。

哈萨克斯坦外交部新闻处表示，奇姆肯特市行政级别的提升，将有助于在哈萨克斯坦切实落实联合国可持续发展目标，并通过有效的城市管理，为居民提供住房，改善城市环境。



外交部同时指出，由于这一地区出于中亚中心地带，多条重要干线铁路在此汇聚，连接中国与西欧的高速公路也从这里通过，在这里建立以突厥斯坦市为首府的突厥斯坦州，将在深化中亚地区多边区域合作方面发挥关键作用。



位于哈萨克斯坦南部的突厥斯坦市是重要的旅游中心城市，它也是穆斯林和突厥语世界最古老的建筑和圣地古迹的所在地。



随着首府城市地位的确立，作为联合国教科文组织世界文化遗产的古城--突厥斯坦，将获得更多机会进一步强化其旅游基础设施的建设力度。



值得一提的是，2018年7月2-3日，丝绸之路成员国城市市长论坛将在阿斯塔纳举行，届时突厥斯坦在历史和当代的重要作用也将成为各方关注的焦点话题。



哈萨克斯坦外交部称，外交部将继续为哈萨克斯坦的地区和城市行政部门提供多方面的支持，加强国际联系、吸引技术和投资、促进地区间的经贸、文化和人道主义合作。



【编译：木合塔尔·木拉提】