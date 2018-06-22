库斯塔奈州州长率团访问俄罗斯

哈通社/库斯塔奈/6月22日 -- 据库斯塔奈州政府消息，库斯塔奈州州长阿基米德•穆哈姆别托夫22日率团对俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州进行工作访问。

访问框架下，库斯塔奈州州长穆哈姆别托夫同斯维尔德洛夫斯克州州长叶甫根尼·奎瓦舍夫举行会谈，并就加强地区间经济联系进行了讨论。代表团成员还包括"托布勒"公司工作人员。

穆哈姆别托夫在会中指出，斯维尔德洛夫斯克州在战略意义上是紧密的合作伙伴。在两国领导人的友好关系下为国内贸易增长创造了条件。相信此次会谈将使双方经济关系得到进一步改善。代表团将会见投资商及企业领导，并举行B2B形式会谈。新建于库斯塔奈市的工业区将为投资者开展业务创造新机遇。



穆哈姆别托夫还谈到库斯塔奈州汽车制造业的快速发展趋势。州长指出，库斯塔奈州去年共生产6000辆汽车，今年预计生产量将达到两倍，达1.2万辆。

会谈框架下，俄罗斯企业家们对在库斯塔奈州生产的JAC汽车表示出极大的兴趣。

奎瓦舍夫表示，斯维尔德洛夫斯克州与哈萨克斯坦各州保持着紧密的联系。根据2017年的数据，哈萨克斯坦成为货物交易量领先国家之一。国内贸易量增长30%，达10亿美元。



根据会谈结果，双方签署了经济及人文领域的双边协议。

最后，穆哈姆别托夫祝愿俄罗斯国家队在本届世界杯中取得好成绩。此外，他还邀请斯维尔德洛夫斯克州政府领导参加阿斯塔纳20周年庆典。

【翻译：冰山】