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    哈萨克斯坦全国各地欢庆奥林匹克日

    10:40, 25 六月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/6月25日 -- 据哈萨克斯坦奥委会消息，6月23-24日，哈萨克斯坦全国各地庆祝国际奥林匹克日。

    消息称，全国各州首府、首都阿斯塔纳和阿拉木图市举行各类体育活动，庆祝第70个国际奥林匹克日。奥运冠军、著名运动员们、市民和儿童们出席了活动，大力支持全民健身倡议。

    国际奥林匹克委员会于1894年6月23日在法国巴黎由世界著名的国际体育活动家法国人皮埃尔·德·顾拜旦成立，首任主席是希腊人泽麦特里乌斯·维凯拉斯。

    为了纪念这一具有历史意义的日子，国际奥委会于1948年起将每年的6月23日定为国际奥林匹克日。目前，国际奥委会成员国达206个国家，共有100个委员和32个荣誉委员。

    国际奥委会组织举办4年一届的夏季奥林匹克运动会、青年奥林匹克运动会、冬季奥林匹克运动会、残疾人奥林匹克运动会。

    首届夏季奥运会于1896年于希腊雅典、首届冬奥会于1924年在法国霞慕尼、首届青奥会于2010年在新加坡举行。

    1990年，哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会正式成立，并于1993年正式成为国际奥委会成员国。

    1994年，哈萨克斯坦正式以独立国家名义参加第十七届冬季奥林匹克运动会，并获得4枚奖牌（1金2银1铜），位居总奖牌榜第12位。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会 节日 黄金储备
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