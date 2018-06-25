萨金塔耶夫同阿克莫拉州医疗卫生工作人员会面

哈通社/阿斯塔纳/6月25日-据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫25日抵达阔科谢套市，开始进行对阿克莫拉州工作视察。

视察期间，总理前往阔科谢套第一市医院，对该医院的新数字技术进行了解，其中包括现代化医疗设备、综合医疗信息系统及实验室的相关工作等。



阿克莫拉州卫生局局长克斯阔娃向总理介绍，在"健康"国家规划框架内，该地区整体的医疗保健系统有所进步。今年前五个月，该州发病率及死亡率与去年同期相比有所下降，其中婴儿死亡率下降约26％、肺结核下降13.9％、心血管疾病下降7.4％。



目前，阿克莫拉州共有577所医疗机构，其中258所已引进综合医疗信息系统。同时，自今年1月以来，该地区99%的居民已办理电子健康护照。



此外，总理与该地区医疗卫生领域的工作代表人员进行了会面。会议就该地区医疗服务的质量、卫生基础设施的环境以及医务人员的专业培训等问题展开讨论。



总理指出，我国为医疗系统的现代化做了大量工作，并强调了纳扎尔巴耶夫总统在我国医疗体系的改革方面所下达的任务。其中包括通过数字化医疗服务，向"无纸化医院"过渡，以及通过公私伙伴关系原则实现医疗市场的自由化，减少私营医疗保健机构营业障碍，从而改善整个医疗行业。



此前，2017年，许多私营部门的限制政策被取消，这使得公共卫生服务领域的私人投资额增加两倍，达442亿坚戈（2016年为233亿坚戈）。



最后，总理还强调了引入强制性社会医疗保险的必要性，并表示应高度确保医疗服务和药品的质量与安全。



【编译：达娜】