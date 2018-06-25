首批证券经纪公司通过阿斯塔纳国际金融中心认证

哈通社/阿斯塔纳/6月25日 -- 阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫25日表示，首批证券经纪公司已通过阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）金融服务管理局（AFSA）认证，目前正在进行注册程序。

值得一提的是，阿斯塔纳国际金融中心将于7月5日举行隆重开幕仪式。

"阿斯塔纳国际金融中心与首都迁移相同，都是国家领导人的重要倡议。首都从阿拉木图市迁移至阿斯塔纳建议起初也迎来了许多异议，但20年过后我们看到总统的倡议所取得的不可否认的成果。阿斯塔纳国际金融中心也将重复首都阿斯塔纳获得的胜利。阿斯塔纳国际金融中心和市政府在形成'独特的国际品牌'过程中的联合工作将保障外资流入。" 克里姆别托夫说。

AIFC总裁指出，阿斯塔纳国际金融中心的法律体系的制定采用了国际证券委员会组织（IOSCO）、伊斯兰金融服务委员会（IFSB）等国际组织的原则和标准。

"该标准将在保障资本市场透明度和有效性基础上制定要求并降低风险。委员会还将研究符合金融工具市场指令（MiFID）、迪拜国际金融中心（DIFC）、阿布扎比国际金融中心（ADGM）以及卡塔尔金融中心（QFC）要求的欧洲模式。" 克里姆别托夫说。

他还强调，目前首批经纪公司已通过阿斯塔纳国际金融中心金融服务管理局的认证，正在进行注册程序。

克里姆别托夫表示，首批注册公司主要包括哈萨克斯坦和中国的知名证券经纪公司。该证券经纪公司的交易业务目前正在AIFC交易平台通过测试。阿斯塔纳国际金融中心证券交易所已对哈萨克斯坦和国际证券经纪公司展开交易做好充分的准备。

【翻译：冰山】