哈萨克斯坦电竞联合会正式通过文化和体育部认证

哈通社/阿斯塔纳/6月25日 -- 哈萨克斯坦文化和体育部近日公布哈萨克斯坦电竞联合会（Qazaq Cybersport Federation）通过注册。

消息称，哈萨克斯坦电竞联合会于2017年成立。

据文化和体育部体育运动委员会新闻秘书拉吾汗·托合姆巴耶娃介绍，去年由电竞爱好者们成立的"Qazaq Cybersport Federation"联合会正式得到文化和体育部认证与支持。

据了解，哈萨克斯坦电竞联合会的成立主要旨在整合电竞领域资源，并为电竞运动员走上国际舞台创造机遇。联合会由各领域专业人士组成，主席由库安尼什别克·叶赛克耶夫担任。

托合姆巴耶娃表示，哈萨克斯坦电竞联合会目前已开设9个分部，分别位于阿斯塔纳市、阿拉木图市、西哈州、东哈州、克孜勒奥尔达州、巴弗洛达尔州、江布尔州以及卡拉干达州。联合会除了城市外，还将为乡村青年展示个人潜力创造机遇。

据悉，电竞联合会目前已经制定了旨在发展电竞运动的目标方案。此外，还在为加入相关国际组织开展工作。

值得一提的是，电子竞技是指使用电子游戏来比赛的体育项目。随着游戏对经济、社会的影响力不断壮大，电子竞技正式成为体育竞技的一种。电子竞技就是电子游戏比赛达到竞技层面的活动。2017年全球电竞市场报告则指出，全球电竞市场收入预计将达6.96亿美元，比去年增长了41%。包括广告投入1.55亿美元，赛事和赞助2.66亿美元，媒体转播权9500万美元，消费者的消费支出6300万美元，剩下的1.16亿美元则为游戏厂商将进入电子竞技的总投资。

【翻译：冰山】