纳扎尔巴耶夫总统颁发大众媒体领域奖项及奖学金

哈通社/阿斯塔纳/6月26日 -- 据总统府消息，纳扎尔巴耶夫总统25日签署关于颁发媒体领域奖项和奖学金以及感谢函的法令。

根据法令内容，考虑大众媒体在国家社会保障与经济发展发挥的重要作用，经过审核相关公共委员会提交的建议，为了表彰为国内大众媒体和信息分析电子资源发展作出的贡献，向"іnformburo.kz" 互联网门户总编多洛菲耶夫·米哈伊尔；为哈萨克斯坦新闻事业和国家电视台的发展作出的重大贡献向"阿斯塔纳"国家电视台总裁塔尼斯拜·拉扎特·穆拉特克兹颁发大众媒体领域奖项。

总统大众媒体领域奖学金获得者如下：

阿德洛娃·阿伊古勒 - "哈巴尔"国家电视台分析计划部门记者，以表彰其对总统工作进行的全面及高质量的报道工作。

吉恩阿勒·梅尔詹 - "哈萨克斯坦"国家电视台信息和分析计划部副部长，以表彰其在推进信息和分析领域所获得的专业成就。

此外，多位新闻工作者荣获总统大众媒体领域的感谢函。其中包括，"阿拉木图"电视台，以表彰电视台创意团队为国内电视新闻领域的发展作出的贡献；"Astana akshamy"电视台，以表彰其为阿斯塔纳社会经济及人文发展领域重要话题报道工作作出的贡献；"Baldyrgan" 儿童杂志，以表彰其为培养年轻一代爱国精神做出的杰出贡献;" 乌兹别克斯坦国家电视和广播公司"新闻工作者们，以表彰为"乌兹别克斯坦年"及哈-乌两国友谊发展进行的报道工作。

【翻译：冰山】