匈牙利骑马旅行团抵达东哈州

哈通社/乌斯卡曼/6月26日 -- 匈牙利医生伊什特万·本斯携两位朋友几年前开始了为期5年的伟大丝绸之路骑马远征计划。按照旅行计划，匈牙利游客们近日抵达了蕴含突厥文化的东哈州。

伟大丝绸之路是拥有上千年历史并联通亚洲与欧洲的桥梁。东西方之间的文化经济交流为这一带的人民带来的一定的影响。

据了解，远征第一阶段于2016年开始，身着匈人式复古衣着的匈牙利旅行团曾骑马造访阿塞拜疆首都巴库市。



消息称，匈牙利骑马旅行团的足迹遍布整个东哈州。截至目前，旅行团已经沿着伊雷门套-埃基巴斯图兹-巴甫洛达尔-塞梅-阿拜县-扎尔玛县-乌斯卡曼-吾勒肯纳仁-卡屯卡拉盖路线，访问了多个历史古迹。其中包括，"阔恩尔-阿吾勒耶洞"、"吉迭拜-波热勒"阿拜国家历史文化-文学纪念博物馆、毕热勒古墓等。旅途中，游客们品尝了当地群众准备的民族美食，并更多的了解了哈萨克文化。

匈牙利医生本斯表示，通过此次旅途体验到了哈萨克人民的热情好客之情，并且观赏了这一地区各种自然风景，包括沙漠与山石。无法用言语来概括这一大自然的美。



据悉，远征计划还将在蒙古国得到延续。

【翻译：冰山】