哈萨克斯坦国务秘书向媒体工作人员颁发总统奖项

哈通社/阿斯塔纳/6月26日-国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃为媒体工作人员颁发总统大众媒体领域奖项。

根据此前的报道，纳扎尔巴耶夫总统于25日签署关于颁发媒体领域奖项和奖学金以及感谢函的法令，指示向多名媒体工作人员及新闻机构颁发奖项和感谢函，以表彰其为国内大众媒体和信息分析电子资源发展作出的贡献。



其中包括"іnformburo.kz" 互联网门户总编多洛菲耶夫•米哈伊尔、"阿斯塔纳"国家电视台总裁拉扎特•塔尼斯拜、"哈巴尔"国家电视台分析计划部门记者阿德洛娃•阿伊古勒以及"哈萨克斯坦"国家电视台信息和分析计划部副部长吉恩阿勒•梅尔詹。



此外，"阿拉木图"电视台、 "Astana akshamy"电视台、"Baldyrgan" 儿童杂志以及乌兹别克斯坦国家电视和广播公司荣获获总统的感谢函。



"众所周知，纳扎尔巴耶夫总统对国内媒体行业的发展给予特别关注。由于国家提供的系统化支持，我国新闻服务领域渐渐形成。在如今全球化、信息技术化和数字化的时代，一个国家在媒体行业领域具有竞争力极为重要。在此方面，我国国内媒体领域的地位日益增长。此外，媒体人员还为我国政府计划和改革方案做出了巨大贡献，其中包括总统的五大社会举措以及精神文明复兴规划的实施。" 阿布德哈勒科娃在颁奖典礼上说。



值得一提的是，此次，国家为媒体人员共筹备奖金1443万坚戈。其中，两位荣获特别奖项的媒体工作人员获得421.5万坚戈奖金，其余两位获奖者获得300万坚戈。







































【编译：达娜】