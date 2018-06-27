蓝色起源公司将于明年开始出售太空旅行客票

哈通社/阿斯塔纳/6月27日 -- 据外媒报道，亚马逊创始人杰夫·贝索斯创建的蓝色起源（Blue Origin）太空旅游创业公司近日表示，公司将在2019年开始出售太空旅行乘客票。

报道称，蓝色起源高级副总裁罗布·迈耶森在出席亚马逊AWS云计算服务平台活动时披露太空客票计划。但他没有提及客票价格。



蓝色起源同样计划"很快"载人试飞"新谢泼德"飞行器。美国《财富》杂志24日评论，这意味蓝色起源的进度将超过埃隆·马斯克创建的太空探索技术公司。

不过，蓝色起源现在的定位是太空旅游初创企业，雄心没有太空探索技术公司宏大。另外，蓝色起源的"新谢泼德"飞行器虽然已经多次成功回收，但因为属于亚轨道飞行器，回收难度相对较低，蓝色起源的发射实力因而被认为稍逊一筹。

太空探索技术公司的火箭可以把卫星发射入轨，或向国际空间站提供补给。"新谢泼德"飞行器则更像是带有火箭动力的观景台。在一段概念视频中，"新谢泼德"飞行器可让乘客获得大约4分钟的开阔视野，以观看地球。

尽管两家企业差别较大，但《财富》认为，载人试飞不仅对蓝色起源意义重大，对商业太空飞行行业同样如此。太空探索技术公司曾说，今年将作载人试飞，但这一目标可能调整。波音公司同样接近载人太空试飞，但没有公开时间表。

蓝色起源可能在商业载人太空飞行领域抢占先机，但错过卖出第一张太空客票的机会。首名太空游客丹尼斯·蒂托2001年飞入太空，买到俄罗斯非商业太空飞行的一个座位。

英国维珍银河公司已经售出至少650张亚轨道飞行的商业客票，但不清楚这家企业能否如约在2018年底开始兑现这些飞行，所以可能被蓝色起源赶超。

贝索斯去年4月说，为实现把人送入太空的梦想，他每年卖掉10亿美元亚马逊股票，向蓝色起源提供资金支持。

贝索斯说："我的唯一焦点是把人送进太空，我想把人送进太空。"