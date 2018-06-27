萨金塔耶夫会见国际货币基金组织驻哈代表霍顿

哈通社/阿斯塔纳/6月27日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫27日在总理府会见国际货币基金组织（IMF）驻哈萨克斯坦总代表马克•霍顿。

会谈中，双方就推动宏观经济和财政领域工作发展，以及在税收预算政策、"光明宅基地"和"百步计划"国家规划、私有化、土地改革和阿斯塔纳国际金融中心框架下相互合作问题进行了讨论。

霍顿指出，哈萨克斯坦进行的有效工作对国家经济发展带来了正面影响。中期，全球经济希望在金融和商品市场保持稳定局面。

霍顿称，哈萨克斯坦有效适应了新的局势，并保持推动灵活的经济模式。他同时还表示，第四次工业改革和全面数字化对经济领域现代化带来了有效成果。此外，加工业、农业、交通运输和建筑领域也得到了有效发展。



"工业创新发展、住房基础设施建设发展、经济数字化和其他规划的落实保障了经济领域发展。我们将对推动和成功落实所有国家规划提供支持。"他说。

萨金塔耶夫表示，哈萨克斯坦希望与IMF进一步加强相互合作关系和经验交流。

据悉，哈萨克斯坦于1992年6月15日加入国际货币基金组织，并于2010年秋季开始加入瑞士、波兰、塞尔维亚、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦等国家在内的瑞士小组（在此之前，哈萨克斯坦在比利时小组）。

【编译：小穆】