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    未来三天首都双层巴士将提供免费观光服务

    12:51, 28 六月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/6月28日-据阿斯塔纳市政府消息，6月29日、30日及7月1日期间，首都居民和游客将可免费搭乘Red Bus双层巴士游览城市。

    观光巴士将为游客提供两条线路，游客可从Ailand水族馆前以及希尔顿酒店前乘坐不同线路的巴士。

    游览线路将为游客播放各个景点的导游语音，语音将以哈萨克斯语和俄语播放。

    Ailand水族馆站点的出发时间：

    - 10:00 (哈萨克语)
    - 12:05 (俄语)
    - 14:45 (哈萨克语)
    - 16:50 (俄语)
    - 18:55 (哈萨克语)

    该游览线路的观光景点依次为Ailand水族馆-希尔顿酒店-''永恒的国家"凯旋门-国家博物馆-巴伊杰列克观景台。

    阿斯塔纳希尔顿酒店站点的出发时间：

    - 10:00 (哈萨克语)
    - 12:05 (俄语)
    - 14:45 (哈萨克语)
    - 16:50 (俄语)
    - 18:55 (哈萨克语)

    该游览线路的观光景点依次为希尔顿酒店-国家博物馆-巴伊杰列克观景台-Ailand水族馆-可汗大帐购物娱乐中心-''永恒的国家"凯旋门。

    【编译：达娜】

    标签:
    上海合作组织 黄金储备 阿斯塔纳20周年 首都
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