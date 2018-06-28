外交部长会见亚信中方主席国工作组主席顾子平

哈通社/阿斯塔纳/6月28日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫28日在阿斯塔纳会见亚信中方主席国工作组主席顾子平。

会谈中，阿布德拉赫曼诺夫高度评价了中国在担任亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）主席国（2014-2018年）期间进行的工作。

双方就将主席国职务从中国移交至塔吉克斯坦和第五次亚信峰会筹备问题，以及进一步推动亚信会议未来发展问题进行了讨论。此外，双方还就进一步加深亚信会议五个主要方面的互信措施：经济、生态、人文、应对新挑战和新威胁（恐怖主义、洗钱、毒品走私、人口贩卖）、军事和政治等领域交换了意见。



"纳扎尔巴耶夫总统在第四次亚信上海峰会提出将亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）应更名为亚洲安全与发展组织倡议具有重要意义。"阿布德拉赫曼诺夫说。

1992年10月，纳扎尔巴耶夫总统在第47届联合国大会上提出，为了加强关于地区安全方面的多边合作，在亚洲大陆上建立起有效的、综合性的安全保障机制，共同打击地区恐怖主义，建议召开亚洲相互协作与信任措施会议。



截至目前，亚信会议共有26个成员国、9个国家和5个国际组织观察员。

【编译：小穆】