参议院议长托卡耶夫总结第三次会期工作成果

哈通社/阿斯塔纳/6月28日 -- 参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫在28日召开的全体会议上就第三次会期工作成果进行总结，并指出匆忙制定出的法案所存在缺陷。

托卡耶夫指出，议会今天结束了第三会期的工作。会期期间，为了旨在使经济、政治以及精神文明建设领域举措得到了落实的法案得到通过，议会进行了相关有效的工作。根据目前的国际状况，对国家领导人所提出的关于确保国家可持续发展和保障民族利益的重要战略决定提供法律支持具有重要意义。落实总统国情咨文以及面向人民群众的五大社会举措过程中，议会通过了84项法案。其中多数已生效。在目前的全球变化和风险交杂的情况下，维护国内政治稳定并在国际舞台上保护国家利益非常重要。因此，近期通过的关于安全会议的法案将起到巨大的作用。

会中，参议院议长还提到了目前已得到通过的一系列法案的重要性。

"此外，提交至议会审议的法案内容质量仍然非常重要。政府有必要注重这一问题。因为匆忙制定的法案或存在许多缺陷。" 托卡耶夫说。

会期期间，参议院除了立法工作外，教育系统、卫生以及银行等其他领域也进行了大量的工作。此外，还举行了面向数字化项目领域的4次议会听证会。

据了解，参议院（议会上院）本次会期内共进行了101次议会调查。此外还举行了23次移动会议和14次圆桌会议。19次全体会议期间，就法案和国家项目落实问题进行了深入讨论。

值得一提的是，定于6月29日举行的议会上下两院联席会议期间，将对第六届议会第三次会期进行总结，并制定新计划。

【翻译：冰山】