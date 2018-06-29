突厥斯坦州举行地区优秀商品展览会

哈通社/突厥斯坦/6月29日 -- 阿斯塔纳市20周年之际，奇姆肯特市"KORME"中心今日举行"地区商品-2018"优秀商品展览会。

消息称，旨在宣传突厥斯坦州和奇姆肯特市制造商的此次展览会主要展出了食品制造、药业、汽车制造、化工、轻工业及建筑业等领域的产品。

据了解，展览会吸引奇姆肯特市和突厥斯坦州200多家生产商以及来自哈萨克斯坦其他地区的厂家参与。此外，15家生产西装和男装以及家用化学品的公司也将各自的产品带到了此次展览会。





突厥斯坦州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫、奇姆肯特市市长哈比杜拉•阿布德拉赫莫夫、州议会秘书长巴拉毕耶夫以及阿斯塔纳市、阿特劳市、塔拉兹市"阿塔梅肯"企业家协会领导人等代表出席展会开幕仪式。据悉，展会将持续两天。





展会期间，独立评委团将根据"人民选择-优秀商品"、"工业专用-优秀商品"、"优秀食品"三大类别颁发相关奖项。其中包括，"年度优秀商品"、"人民选择"、"年度品牌"、"最佳创意"、"最佳公共项目"、"最佳民族商品制造商"等。





据悉，获奖企业将代表地区参加在阿斯塔纳市举行的"哈萨克斯坦最佳商品"国家评选大赛。





















【翻译：冰山】