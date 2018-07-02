迪玛希和著名歌星热姆巴耶娃将在"斯拉夫集市"国际艺术节担任评委

哈通社/阿斯塔纳/7月2日 -- 以"阿姆列"之名著称的歌手叶尔纳尔·萨德尔巴耶夫将代表哈萨克斯坦参加在白俄罗斯维捷布斯克市举行的"斯拉夫集市"国际艺术节。歌手计划在艺术节中演唱著名作曲家努尔合伊萨·特林迪耶夫的《鸟之歌》。

歌手萨德尔巴耶夫2日在阿斯塔纳媒体中心召开的新闻发布会上作出上述表示。

"若扎·库安尼什克兹和迪玛希·库达伊别尔艮在本届'斯拉夫集市'国际艺术节担任评委对我来说，将是一个巨大的支持。我将在艺术节中以另一种风格诠释出努尔合伊萨•特林迪耶夫的《鸟之歌》，而第二首演唱的歌将是拉脱维亚作曲家Raimonds Pauls的《选择音乐》，第三首歌将诠释出音乐剧《摇滚莫扎特》的法语歌曲。无论在歌曲、音乐或其他方面，做到了应有的准备工作。就如若扎·库安尼什克兹所说，最重要的是心理准备。从她那里还领悟到了许多演唱技巧。" 萨德尔巴耶夫说。

值得一提的是，"斯拉夫集市"国际艺术节始于1995年，由白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科的亲自支持下于每年7月在维捷布斯克市举行。艺术节旨在促进各国人民之间的文化交流。

据悉，著名歌星迪玛希·库达伊别尔艮和若扎•热姆巴耶娃将在"斯拉夫集市"国际艺术节担任评委。

【翻译：冰山】