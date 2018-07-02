纳扎尔巴耶夫总统访问首都"植物园"

哈通社/阿斯塔纳/7月2日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统2日对阿斯塔纳新建设施进行视察期间，访问坐落于新市区（左岸）的植物园。

访问期间，纳扎尔巴耶夫总统与"Jasyl el" 青年劳动力代表举行会面，并强调了落实这一系列举措的重要性。

纳扎尔巴耶夫总统参观了位于植物园中央的温室，并指出利用国内和国际专业机构的科学潜力对其进行进一步发展的必要性。





介绍仪式期间，纳扎尔巴耶夫总统就首都迁移历史和城市建造阶段进行了介绍。

"许多人说阿斯塔纳周围不会有林地的出现。然而，阿斯塔纳周围种植的树木高度如今达到了20-25米高。森林面积以每年5000公顷的速度增加。这一林地将有望被延伸至'硕尔坦德-布拉拜郊区'。"纳扎尔巴耶夫总统说。





另外，纳扎尔巴耶夫总统还欣赏了植物园内的音乐喷泉。该喷泉在"地方政府至阿斯塔纳的礼物"项目框架下由东哈州政府筹资建造。

值得一提的是，阿斯塔纳植物园内拥有自行车道、跑步道、健身设施、行人天桥以及人工水库。绿化地总面积超过61.3万平方米。植物园还拥有来自欧洲、亚洲和北美洲的各种灌木和树木。

































【翻译：冰山】