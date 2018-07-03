政府总理与多个大型投资者举行会面

哈通社/阿斯塔纳/7月3日-据政府总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫与3日在阿斯塔纳举行的《哈萨克斯坦全球投资圆桌会议》与会者们举行多次会面。

会议讨论了与我国在投资和贸易领域进一步发展合作的相关问题。







在与"ROTEK"有限公司董事会主席米哈伊尔•利夫希茨会面上，双方讨论了哈萨克斯坦石油和天然气设备的生产、预测系统开发问题、生产能力现代化等问题。







值得一提的是，"ROTEK"有限公司在涡轮机维修工程和生产方面拥有优秀的技术人才，现代技术和高素质人才使公司成为稳定的合作伙伴。



政府总理还与阳光集团（Sun Group）管理委员会副主席希夫•赫敏卡谈到了新技术、自然资源、智慧城市和智能农业等主题。



总理表示，我国政府完全支持该基金会参与我国加工业项目的实施。







阳光集团（Sun Group）在俄罗斯、印度和其他发展中国家市场上处于领先的投资公司之一。该集团在航空航天、石油和天然气、冶金、房地产、基础设施、食品生产以及可再生能源领域上提供帮助。



在与米尔肯研究中心（Milken Institute）执行总裁詹姆斯•摩根会面时，双方就基础设施项目、医疗保健和人力资本开发等领域进行讨论。



据了解，米尔肯研究所是美国加州独立经济分析中心，该研究所在美国和社会调查领域方面开展市场研究以及金融创新研究。







此外，总理还与诗维雅（SERVIER)医药研发有限公司、国家碳化氢公司(Ente Nazionale ldrocarburi，简称：ENI)等公司代表人员就药品生产、采矿以及可再生能源等领域方面的合作问题。







值得一提的是，7月3日，第二届哈萨克斯坦全球投资圆桌会议（KGIR-2018）在阿斯塔纳举行，由政府总理萨金塔耶夫主持召开，哈萨克斯坦的投资机会、投资政策、经济发展和竞争力提升等问题。



【编译：达娜】