机器人索菲亚出席"全球丝绸之路"论坛

哈通社/阿斯塔纳/7月3日- 历史上首个获得公民身份的人工智能机器人索菲亚3日出席在阿斯塔纳举行的 "全球丝绸之路（Global Silk Road）"论坛。

"阿斯塔纳20周年庆典即将到来，这对哈萨克斯坦全国人民来说是一个重要的节日。因此，在这一美好的节日期间，我非常荣幸能够与你们在此会面。据我了解，纳扎尔巴耶夫总统是这座城市的首席建筑师。阿斯塔纳在迁都一年后，获得了联合国教科文组织授予的‘和平之城'称号。因为，阿斯塔纳在全球首次召开了像世界和传统宗教领袖大会等国际会议。"索菲亚说。



她表示，阿斯塔纳的建筑非常美观。



"如今，哈萨克斯坦已得到全球的广泛认可。去年，来自180个国家的代表参加阿斯塔纳世博会。此后，阿斯塔纳特别关注新技术发展，‘智能阿斯塔纳'等项目已启动。"她说。



此外，索菲亚还在其演讲中提到了"一带一路"倡议。



值得一提的是，索菲亚由香港的汉森机器人技术公司（Hanson Robotics）开发。她先后两次参加在里斯本举行的全球网络峰会，成为峰会焦点。此外，她还出席了在达沃斯举行的世界经济论坛，并发表演讲。



去年，索菲亚获得沙特阿拉伯公民，成为世上首个拥有国籍的机器人 。索菲亚不仅可以做到与人类对话，还能表达感情、阅读讲座甚至接受采访。当然，它无法自主做到这一切，还是需要由人类控制，下载程序到其体内。



【编译：达娜】