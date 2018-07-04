乌兹别克斯坦总统：努尔苏丹·阿比舍吾勒是非常具有前瞻性的人
米尔济约耶夫总统广播电视综合体在社交媒体公布的短片中说："努尔苏丹·阿比舍吾勒是非常具有前瞻性的人，生活中也是一名改革者。全球都在关注哈萨克斯坦在独立时期取得的成就。"
Шавкат Мирзиеев:«Нурсултан Абишевич-очень прогрессивный человек. Он очень стремится к реформам. Он вообще реформатор в своей жизни. И вот можно посмотреть за эти годы Независимости, чего достиг Казахстан. Весь мир смотрит на те достижения, которые достиг Казахстан за эти годы Независимости». В скором времени опубликуем наш новый фильм, а пока подписывайтесь на наш YouTube канал и Твиттер и будьте в курсе последних новостей и наших творческих новинок. ⠀ Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев: «Нұрсұлтан Әбішұлы - өте прогресшіл адам. Өмірде де реформатор. Бүкіл әлем Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктеріне назар аударады". Жуырда көптен күткен фильмімізді ұсынбақшымыз,біздің YouTube арнамызға және Твиттер парақшамызға жазылып, соңғы жаңалықтардан әрқашан хабардар болып жүріңіздер. ⠀ ⠀ #ТРК #Казахстан #Назарбаев #Узбекистан #Мирзиеев #интервью #СНГ ⠀
Президент Телерадиокешені (@ptrk.kz) 分享的帖子 · PDT 2018 年 7月 3 日 上午 10:31
【编译：小穆】