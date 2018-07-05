多国领导人致电祝贺纳扎尔巴耶夫总统生日

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统生日来临之际（7月6日），多国领导人纷纷发来贺电，祝贺纳扎尔巴耶夫总统78岁生日。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫贺电中强调指出纳扎尔巴耶夫总统领导下哈萨克斯坦所取得的成就，并向纳扎尔巴耶夫总统致以生日祝贺。

"加强国家主权，不断提升人民生活经济水平以及国家地位是您英明领导下及明智政策下得到实现的。您为发展及加强两国友谊关系做出了巨大的贡献。相信阿塞拜疆与哈萨克斯坦之间的战略友谊关系，往后将继续为两国人民的利益服务。" 阿利耶夫在贺电中说。

乌克兰总统彼得•波罗申科贺电中祝纳扎尔巴耶夫总统身体健康、工作顺利，并祝愿哈萨克斯坦人民更加幸福繁荣。

"乌克兰与哈萨克斯坦之间的友谊、伙伴关系以及两国人民之间的良好关系将成为两国进一步繁荣和互利合作的基础。" 波罗申科说。

亚美尼亚总理尼科尔•帕希尼扬贺电中指出，基于友好和相互尊重的共同努力将有助于亚美尼亚与哈萨克斯坦之间关系得到进一步发展。

莫斯科与全俄罗斯东正教大牧首基里尔贺电中指出纳扎尔巴耶夫总统领导下所实施的一系列旨在促进哈萨克斯坦更加繁荣重要社会经济举措。

此外，中国国家主席习近平、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙以及蒙古国总统哈勒特马·巴特图勒嘎等领导人发来贺电，祝贺纳扎尔巴耶夫总统78岁生日。

【翻译：冰山】