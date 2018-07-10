哈萨克斯坦科学家将开展针对未知卫星的研究工作

哈通社/阿拉木图/7月10日-哈萨克斯坦费森科夫天体物理研究所代表人员在参观天山天文台期间表示，该研究所将开展在哈萨克斯坦上空飞行的未知卫星的研究工作。

"我们经常能检测和看到一些未知卫星，却不知道它们来自哪个国家以及出于什么目的，而研究所的主要工作方向之一就是研究此类卫星。目前，我们正在研究有效的探测手段。" 费森科夫天体物理研究所长阿斯勒罕•比伯斯诺夫介绍说。



对此，研究所将使用"电离层研究所"有限公司为哈萨克斯坦航天航空业的研究工作推出的"轨道"雷达。



据悉，"轨道"雷达能够有效探测到我国国内卫星的运行轨迹及太空天气。此外，它还为国家气象总局和俄罗斯宇航（Roscosmos）提供数据信息。



天体物理研究所首席研究员亚历山大•塞雷布赖斯金表示，世界各国已开始陆续发射对地静止卫星。



"我们可通过该雷达探测卫星的运行轨道。当其他卫星靠近时，我们会联系空间通信中心，对卫星的运行方向稍作改变，这样，就可保证两个卫星不互相碰撞。" 塞雷布赖斯金介绍说。



值得一提的是，目前，哈萨克斯坦共有两个主镜直径为1米的天文望远镜，分别坐落于Assy Turgen天文台以及天山天文台。据了解，为参观天文台，游客需办理相关医疗保险，以保障人身安全。



【编译：达娜】