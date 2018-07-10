驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫会见中国新星出版社社长

哈通社/北京/7月10日 -- 在"精神文明复兴"项目实施的框架下，哈萨克斯坦共和国驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫2018年7月4日在北京会见中国新星出版社社长马汝军，并讨论了出版领域的合作前景。

据驻华大使馆消息，双方就将哈萨克斯坦著名作家作品译成中文并在中国出版以促进哈萨克斯坦文学和文化在海外的传播问题充分交换意见。

在哈萨克斯坦新经济政策"光明大道"和中国"一带一路"倡议项目对接的框架下，双方讨论了"丝绸之路百城"项目的实施，旨在创作一系列关于丝路沿线城市历史、生活方式、文化以及生活的书籍。

努雷舍夫指出："位于古丝绸之路上的哈萨克斯坦城市拥有丰富的文化和传统。 例如，阿拉木图、塔拉兹和突厥斯坦等城市已有一千多年的历史。 它们在丝绸之路的贸易和文化交流发展中发挥了非常重要的作用"。

马汝军强调，该项目的成功实施将有助于提高中国民众对哈萨克斯坦名胜古迹的了解，吸引更多中国游客前往哈萨克斯坦。

值得一提的是，新星出版社使由中国外文出版发行事业局主管主办的国家出版社。 新星出版社成立于1989年，是国家指定专门对海外发布政府白皮书的外宣出版机构。 每年出版230多种不同语言的书籍，包括汉语、英语、俄语、西班牙语、法语、日语、韩语、德语、阿拉伯语和其他语言。



【编辑：木合塔尔·木拉提】