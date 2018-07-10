剑桥大学将发行哈萨克文学选集英文版

哈通社/阿斯塔纳/7月10日 -- "精神文明复兴"规划落实工作国家委员会近日同英国剑桥大学出版社签署合作备忘录。

根据双方签署的协议内容，剑桥大学出版社将负责对现代哈萨克语文学选集进行翻译、出版、发行等工作。



据了解，现代哈萨克语文学选集以6种语言翻译工作在"面向全世界的现代哈萨克斯坦文化"项目框架下进行，该项目是纳扎尔巴耶夫总统"精神文明复兴"规划中的一个重要部分。"面向全世界的现代哈萨克斯坦文化"项目主要目标是将哈萨克斯坦独立至今在文学、音乐、美术、舞蹈、电影以及歌剧等领域所获得的成就展现给全世界。



签署仪式期间，"精神文明复兴"规划落实工作国家委员会秘书长阿伊达•巴拉巴耶娃代表哈萨克斯坦签署协议。





巴拉巴耶娃表示，相信英国文化协会提供的支持，与剑桥大学出版社等知名组织之间的合作以及其500年历史和荣誉将成为这一项目成功落实的基础。此次合作将为保障文学选集翻译工作以高质量完成，并发行至全世界起到重要作用。此外，为了将哈萨克语文学选集翻译成西班牙语、法语、俄语、中文、阿拉伯语等版本，相关协商工作正在进行。由于对翻译质量的要求非常高，委员会将主要注重发行机构的经验、名声等方面。



剑桥大学出版社改革与教育问题负责人简•曼恩表示，出版社在文化项目领域同哈萨克斯坦开展合作感到非常高兴。





"我们将尽最大的努力向全世界英文读者介绍哈萨克斯坦作家们的散文和诗歌。剑桥大学出版社在此为了能够获得此次机会表示感谢。" 曼恩说。



值得一提的是，作为"精神文明复兴"规划重要组成部分，根据"面向全世界的现代哈萨克斯坦文化"项目，目前正在紧张进行两个文学选集的相关工作。分别是"哈萨克斯坦现代诗歌选集"和"哈萨克斯坦现代散文选集"。 每本选集包含30位哈萨克斯坦作家的作品。选集结构和内容在哈萨克斯坦作家协会大会上获得了特别批准。



【编译：冰山】