戈洛夫金赠予纳扎尔巴耶夫总统的金腰带将被保存在首任总统图书馆

哈通社/阿斯塔纳/7月11日 -- 哈萨克斯坦职业拳手根纳季•戈洛夫金日前向纳扎尔巴耶夫总统赠送的金腰带将被保存在首任总统图书馆。

据了解，戈洛夫金的冠军金腰带将被保存在首任总统图书馆"哈萨克斯坦奥林匹克运动"展区中。开设于2018年五月的这一展区展示着与纳扎尔巴耶夫总统举行会面期间，奥林匹克运动领袖人物、国内及国外运动员们所赠送的礼品、奖项以及体育用品等物品。



据悉，展区内还展示着纳扎尔巴耶夫总统为国内外体育事业做出的贡献所获得的荣誉。包括体育组织、协会、体育联合会颁发的奖项。其中有国家奥委会荣誉奖章（2000年）、"表彰为哈萨克斯坦特别奥林匹克运动做出的贡献"纪念奖章（2002年）、亚洲奥林匹克理事会勋章（2007年）、国际摔跤联合会金质奖章（2003年）等奥运会及残奥会有关的纪念品。其中特别的一件展品是国际奥委会主席胡安•安东尼奥•萨马兰奇授予纳扎尔巴耶夫总统的国际奥委会金质奖章（1997年）。



值得一提的是，6月29日与纳扎尔巴耶夫总统进行会面的哈萨克斯坦职业拳手根纳季•戈洛夫金向总统赠送了其所有冠军金腰带。与此同时，纳扎尔巴耶夫总统还向戈洛夫金授予了"哈萨克斯坦首任总统-努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫"奖章。



根纳季•戈洛夫金是哈萨克斯坦功勋体育运动员，拳击生涯中曾获多次国际以及国内比赛冠军。戈洛夫金曾7度获得全国锦标赛冠军，他曾获得的荣誉还包括青年世锦赛冠军（2000年）、哈萨克斯坦首届全国运动会冠军（2001年）、雅典奥运会亚军（2004年），2017年成为WBA（超级）、IBO和WBC中量级拳王，同年被《拳坛》杂志评为P4P之王，荣获著名拳击媒体BoxingNews24"年度拳击运动员"称号。



【编译：冰山】