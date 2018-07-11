政府第一副总理视察克孜勒奥尔达州

哈通社/克孜勒奥尔达/7月11日 -- 据克孜勒奥尔达州政府消息，政府第一副总理阿斯哈尔·马明11日抵达克孜勒奥尔达州，开始对该州进行工作视察。访问框架下，第一副总理同俄罗斯航天集团公司总经理德米特里·罗戈津对克孜勒奥尔达州旅游业发展项目进行了了解。

视察期间，对"卡姆巴什"旅游区及拜科努尔航天中心旅游发展规划进行了介绍。值得一提的是，克孜勒奥尔达州为了发展旅游业制定了"拜科努尔"旅游区建设规划。

政府第一副总理马明在拜科努尔市同罗戈津举行会谈，并就拜科努尔市发展问题进行了讨论。在双方的共同努力下，创造了解决航天中心及城市社会经济发展等问题的有效机遇。往后，"巴伊铁列克"火箭发射综合体建设工作也将得到落实。会中，双方还修订了关于医疗问题和实施商业项目的协议，并制定了拜科努尔市长期发展计划。

据了解，在俄罗斯国家航天集团公司的支持下，拜科努尔市就城市绿化、公路修复、城市天然气管道铺设等方面进行了大量工作。

另外，拜科努尔市在政府支持下实施了5个住房项目建设工程，并进行了供水及污水处理系统重建工作。而拜科努尔市5所哈萨克语学校已完全过渡哈萨克斯坦教学标准。





视察框架下，克孜勒奥尔达州州长科热姆别克•库谢尔巴耶夫在"拜科努尔"航天中心提出了一系列旨在进一步发展哈-俄合作关系的建议。

库谢尔巴耶夫表示，为吸引投资、实现城市经济多元化以及为业务发展创造有利条件，有必要签署一项关于在拜科努尔航天中心内建立经济特区政府间协议。

第一副总理阿斯哈尔·马明与德米特里·罗戈津根据州政府领导人提出的建议向相关机构下达了工作指示。

【翻译：冰山】